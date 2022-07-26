Минсельхоз США объявил о планах посадить 1 млрд деревьев в течение 10 лет

Власти США посадят около 1 млрд деревьев в течение следующих 10 лет для борьбы с обезлесением. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства в Twitter.

"Министерство сельского хозяйства США займется проблемой обезлесения в национальных парках и посадит более 1 млрд деревьев в течение следующего десятилетия", - говорится в сообщении. Лесные пожары последних лет были "слишком сильными" и лишили леса возможности "восстановления естественным путем", констатирует ведомство. Под угрозой обезлесения находится территория в 4,1 млн акров (1,7 млн га).

Глава Минсельхоза США Том Вилсак подчеркнул, что "леса являются мощным оружием в борьбе с изменением климата". По его словам, посадка большого количества деревьев "позволит снизить негативное воздействие лесных пожаров, засух и вспышек болезней".

На фоне высоких температур и засухи в разных частях США пламя охватывает обширные территории, что вынуждает жителей покидать свои дома и наносит ущерб лесным массивам.