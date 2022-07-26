Доход Ирана от экспорта нефти за четыре месяца вырос на 580%

Доходы Ирана от экспорта нефти за последние четыре месяца текущего года увеличились на 580%. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник официальный представитель правительства республики по экономическим вопросам Ахсан Хандузи.

"Доходы от экспорта нефти и налоговых поступлений за первые четыре месяца этого года (по иранскому календарю год начался 21 марта 2022 года - прим. ТАСС) возросли на 580% и 200% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - цитирует его агентство IRNA. По словам представителя правительства, увеличение доходов "связано с ростом нефтяного экспорта и изменением валютного курса [внутри страны] в рамках закона о бюджете".

Ранее власти Ирана приняли решение отказаться от использования для экспортно-импортных операций официального фиксированного курса доллара, который был примерно в 5-6 раз ниже рыночного.