По инициативе Омбудсмена состоялись посещения в приграничные села Тавушской области

В Тавушской области продолжаются мониторинговые посещения в приграничные села, инициированные Защитником прав человека. В первый день сотрудники ЗПЧ посетили приграничные села Азатамут, Баганис, Киранц и Воскепар. Об этом «Арменпресс» сообщили в Офисе Омбудсмена.

В ходе мониторинговых посещений с жителями этих населенных пунктов проводились личные беседы и обсуждения. Вопросы, поднимаемые жителями, обсуждались и с представителями местных администраций.

Особое внимание уделялось реализации права детей на образование, изучению имеющихся возможностей для создания инклюзивной среды, были проведены обсуждения с сотрудниками и с ответственными лицами дошкольных и школьных образовательных учреждений.

Поднимались и проблемы, касающиеся права на охрану здоровья и социальных прав личности, также и системные проблемы, связанные с социально-экономическими, культурными правами и вопросами безопасности жителей общин.

По ряду проблем, в рамках прав Защитника, на месте были приняты необходимые меры по их урегулированию и поиску возможных путей их решения, в связи с системными проблемами были запрошены разъяснения у представителей различных компетентных органов.

Подробности результатов мониторинговых посещений будут опубликованы после их завершения.