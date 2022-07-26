Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов

Температура воздуха в Армении с 26 по 29 июля постепенно повысится на 4-6 градусов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

В долинах и в предгорьях республики сохранится опасность возникновения пожаров.

На территории республики после полудня 26, 27, 30, 31 июля в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. 28, 29 июля осадков не будет.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с. В Армавире, предгорьях Арагацотна и Котайка в вечерние часы ожидается усиление ветра до 16-21 м/с.

Во второй половине дня 26, 27 и 31 июля в Ереване осадки не ожидаются. В вечерние часы будет усиление ветра до 16-20 м/с.