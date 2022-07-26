Нарушений права на получение и распространение информации стало меньше: отчет КЗСС

Согласно отчету Комитета защиты свободы слова (КЗСС), во втором квартале 2022 года в Армении заметно уменьшились нарушения права на получение и распространение информации. В ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-зале «Арменпресс», председатель КЗСС Ашот Меликян отметил, что в первом квартале 2022 года было зарегистрировано 45 таких случаев, во втором квартале текущего года их было 24.

«Наступает время, когда СМИ больше заняты чисто политическими событиями. Как известно, в период с апреля по июнь политические события разворачивались в основном на улице, шли внешнеполитические процессы, средства массовой информации были ориентированы на них. Мне кажется, что в этот период количество обращений в госструктуры было небольшим, оно сократилось», - сказал Ашот Меликян.

Однако он заметил, что получение информации от государственных органов по-прежнему затруднено. Многие СМИ выражают по этому поводу свое недовольство. Исследования показывают, что обоснования сокрытия информации проблематичны. Очень часто государственные органы уклоняются от адекватного, должного ответа.

«Не говоря уже о «размытых» ответах. В связи с этим важно, что парламент принял поправки к закону о свободе информации, согласно которым виновные лица, необоснованно отказывающие и не предоставляющие информацию для публикации, будут нести более строгую ответственность. Иными словами, увеличен размер административного штрафа», - сказал Ашот Меликян.

Председатель Комитета по защите свободы слова отметил, что СМИ, получив отказ, в основном не обращаются в суд. Они избегают юридических проблем. Из 24 дел, зарегистрированных во втором квартале этого года, только по одному СМИ обратилось в суд.

Во втором квартале текущего года, по сравнению с первым кварталом, показатели давления на СМИ и их сотрудников остались практически на том же уровне. В первом квартале зарегистрировано 12 случаев, во втором - 11. Но наблюдается тревожный уровень физического насилия по отношению к журналистам. Если в первом квартале текущего года зарегистрирован 1 такой случай, то во втором квартале есть 11 дел с 12 потерпевшими.

«Мы замечаем, что при обострении общественно-политической ситуации в стране увеличивается количество нападений на журналистов. Мы помним, что предыдущие месяцы были достаточно напряженными, оппозиция устраивала акции неповиновения. 10 из 11 зарегистрированных нами случаев были совершены во время этих акций. Пострадали и журналисты, и операторы», - сообщил Ашот Меликян.

Касаясь статистики судебных дел, возбужденных против СМИ и журналистов, Ашот Меликян отметил, что во втором квартале текущего года по факту оскорбления и клеветы зарегистрировано 8 судебных дел, в первом квартале - 7.