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Израиль заявил, что способен нанести "сильный удар", чтобы сдержать иранский атом

Израиль заявил, что способен нанести "сильный удар", чтобы сдержать иранский атом

Израиль может посредством "сильного удара" отсрочить реализацию иранской ядерной программы. С таким заявлением выступил во вторник министр обороны еврейского государства Бени Ганц в интервью 13-му каналу израильского ТВ, передает Арменпресс.

"Иран - глобальная проблема, а не частная проблема Государства Израиль. В конце концов, мы (Израиль - прим. ТАСС) можем нанести сильный удар для сдерживания [иранского] атома", - заявил глава израильского Минобороны. 


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