Министерство обороны Армении опровергает очередную дезинформацию Министерства обороны Азербайджана
16:47, 26 Июль 2022
Министерство обороны Республики Армения опровергает распространенную Министерством обороны Азербайджана дезинформацию о том, что Вооруженные силы РА обстреляли боевые позиции ВС Азербайджана. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении, Арам Торосян, подчеркнув, что информация, опубликованная Минобороны Азербайджана, является дезинформацией.
26 июля Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение, что якобы Вооруженные силы Республики Армения открыли огонь в направлении боевых позиций Вооруженных сил Азербайджана.
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