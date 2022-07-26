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Министерство обороны Армении опровергает очередную дезинформацию Министерства обороны Азербайджана

Министерство обороны Армении опровергает очередную дезинформацию Министерства обороны Азербайджана

Министерство обороны Республики Армения опровергает распространенную Министерством обороны Азербайджана дезинформацию о том, что Вооруженные силы РА обстреляли боевые позиции ВС Азербайджана. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении, Арам Торосян, подчеркнув, что информация, опубликованная Минобороны Азербайджана, является дезинформацией.

26 июля Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение, что якобы Вооруженные силы Республики Армения открыли огонь в направлении боевых позиций Вооруженных сил Азербайджана.


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