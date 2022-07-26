Эрдоган и Путин планируют встречу 5 августа в Сочи
18:18, 26 Июль 2022
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 5 августа в Сочи.Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Bloomberg.
"Турецкий президент Эрдоган встретится с Путиным в Сочи 5 августа", - информирует агентство.
В свою очередь турецкие СМИ отмечают, что визит Эрдогана в Россию будет однодневным.
"Встреча будет, действительно, пятого числа в Сочи", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, что планируют обсудить президенты, представитель Кремля назвал "региональные проблемы и двусторонние отношения".
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