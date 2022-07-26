Эрдоган и Путин планируют встречу 5 августа в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 5 августа в Сочи.Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Bloomberg.

"Турецкий президент Эрдоган встретится с Путиным в Сочи 5 августа", - информирует агентство.

В свою очередь турецкие СМИ отмечают, что визит Эрдогана в Россию будет однодневным.

"Встреча будет, действительно, пятого числа в Сочи", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, что планируют обсудить президенты, представитель Кремля назвал "региональные проблемы и двусторонние отношения".