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Эрдоган и Путин планируют встречу 5 августа в Сочи

Эрдоган и Путин планируют встречу 5 августа в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 5 августа в Сочи.Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Bloomberg.

"Турецкий президент Эрдоган встретится с Путиным в Сочи 5 августа", - информирует агентство.

В свою очередь турецкие СМИ отмечают, что визит Эрдогана в Россию будет однодневным.

"Встреча будет, действительно, пятого числа в Сочи", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, что планируют обсудить президенты, представитель Кремля назвал "региональные проблемы и двусторонние отношения".


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