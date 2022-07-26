Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%

Согласованный государствами Евросоюза во вторник в политическом плане законодательный текст по сокращению спроса на газ на 15% будет официально принят посредством письменной процедуры в ближайшие дни после технических уточнений. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Совет ЕС.

"Сегодняшнее решение ясно показало, что государства-члены выстоят против любой попытки России разделить ЕС, используя энергоносители в качестве оружия. Принятие в рекордно короткие сроки предложения по сокращению использования газа, несомненно, укрепило нашу общую энергетическую безопасность", - заявил министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела.

По его словам, экономия газа улучшит готовность Евросоюза к зиме, которая благодаря этому, считает чешский министр, "будет намного более дешевой и легкой для граждан и промышленности ЕС".

Постановление Совета предусматривает возможность инициировать "союзное предупреждение", то есть объявить готовность всех стран ЕС в связи с тревожной ситуацией в области поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным, объясняют в Брюсселе.

При этом государства-члены договорились усилить роль Совета ЕС в инициировании "союзного предупреждения". Оно будет активироваться решением Совета по предложению Еврокомиссии (ЕК), которая должна выдвинуть его "в случае существенного риска серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ, или если пять или более государств-членов, объявивших предупреждения на национальных уровнях, запросят ЕК об этом".