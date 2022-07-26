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Глава МИД Армении выразил признательность чешской стороне за содействие усилиям сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Глава МИД Армении выразил признательность чешской стороне за содействие усилиям сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с речью по итогам встречи с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским и  ответил на вопросы журналистов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своей речи Мирзоян отметил:

“Уважаемый господин министр,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Во-первых, хочу выразить благодарность моему коллеге Яну Липавскому за теплый прием. Пользуясь случаем, хочу также поздравить Чехию с принятием председательства в Совете ЕС.

Это мой первый визит в Чехию, страну, которая официально взяла на себя путь продвижения наследия Вацлава Гавела, подчеркнув важность прав человека, демократического развития, прочного гражданского общества и многостороннего сотрудничества.

В настоящее время правительство Армении реализует свою амбициозную повестку демократических реформ и преобразований, и Чехия в этом плане является нашим надежным партнером.

Мы высоко ценим наши отношения с Чехией, основанные на общих ценностях и исторической дружбе, и готовы вывести на качественно новый уровень армяно-чешский политический диалог и межгосударственные отношения, в том числе посредством взаимных визитов на высоком уровне, регулярных консультаций между министерствами иностранных дел и активных межпарламентских контактов.

В ходе наших обсуждений я и мой коллега договорились приложить максимум усилий для реализации потенциала в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также стимулирования межкультурных обменов и контактов между людьми.

Армения и Чехия имеют взаимовыгодное сотрудничество также в многосторонних форматах, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Это в значительной степени дополняется сотрудничеством Армения-Евросоюз, наряду со своим знаковым Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Мы высоко ценим активную роль Чехии в продвижении формата Восточного партнерства и готовы объединить усилия для сохранения этой платформы сотрудничества, основанного на принципах  взаимопонимания, инклюзивности и заслуг. 

Уважаемые коллеги,

Сегодня мы подробно обсудили также вопросы региональной и международной безопасности, коснулись нагорно-карабахского конфликта и ситуации, сложившейся в результате 44-дневной войны, развязанной против народа Нагорного Карабаха.

Я представил министру Липавскому позицию и усилия Армении, направленные на  установление мира и стабильности в нашем регионе, где сопредседательство Минской группы ОБСЕ играет ключевую роль в достижении всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В связи с этим выражаю свою признательность чешской стороне за продолжительное содействие усилиям и роли сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Примерно спустя два года после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе гуманитарные проблемы остаются нерешенными.

Азербайджан продолжает удержать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, используя их в качестве политического инструмента.

Крайне тревожным является  также политика уничтожения, осквернения и искажения идентичности армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В этой связи ожидаем целенаправленного реагирования и практических шагов со стороны международного сообщества.

Уважаемые коллеги,

Реалии, созданные посредством  применения силы и массовых нарушений прав человека, не могут создать прочную основу для мира и безопасности в регионе.

Армения неоднократно заявляла о своей готовности к конструктивному диалогу без предусловий и милитаристской риторики, во имя стабильного мира и развития в нашем регионе.

На этом завершу свою речь. Еще раз хочу поблагодарить, господин Липавский, за ваше гостеприимство, и прошу принять мое приглашение посетить Армению”.

В ответ на вопрос, как применяемые против России санкции влияют на Армению, глава МИД отметил: “Конечно, санкции, применяемые против России, оказывают свое негативное прямое или косвенное влияние на экономическое развитие Армении и, в целом, на экономическую ситуацию в регионе. Поэтому, мы пытаемся найти краткосрочные и промежуточные решения и механизмы для адресования и, при возможности, нейтрализации этих угроз. Надеюсь, мы обязательно добьемся успеха в этом процессе”.


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