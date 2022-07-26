Чехия поддерживает посреднические усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля: глава МИД

Чешская Республика строго уважает международное гуманитарное право и Женевские конвенции и ожидает того же от других стран. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, отвечая на вопрос Арменпресс о том, что делает Чехия, как приверженная правам человека и гуманитарным ценностям страна, чтобы содействовать возвращению 38 армянских военнопленных и гражданских заложников, незаконно удерживаемых в Азербайджане.

Липавский подчеркнул, что Чехия поддерживает посреднические усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля, направленные на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

«На любой многосторонней или двусторонней встрече мы подчеркиваем, что международное гуманитарное право и Женевские конвенции должны соблюдаться. Чешская Республика строго соблюдает их и ожидает того же от других стран. Говоря, в частности, об упомянутой Вами проблеме, Чешская Республика поддерживает посредничество [председателя Европейского совета] Шарля Мишеля, направленное на урегулирование конфликта, и я думаю, что он играет очень важную роль», - сказал министр иностранных дел Чехии.