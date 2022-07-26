Макрон предупредил о долгосрочных последствиях украинского кризиса

Продовольственный кризис продлится дольше, чем кризисная ситуация на Украине, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявление он сделал в Камеруне в ходе встречи, посвященной обсуждению вопроса о глобальной продовольственной безопасности.

"Война будет идти долго. А дестабилизация на продовольственном рынке продлится еще дольше... Поэтому мы должны и далее реагировать на эту кризисную ситуацию. Ведь через шесть, двенадцать, восемнадцать месяцев последствия войны никуда не исчезнут", – отметил Макрон.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса в связи с перебоями в поставках зерна, в чем страны Запада обвиняли Россию.