Цены на цветные металлы - 26-07-22

ЛОНДОН, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.54% и составила 2421.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.77% и составила 7536.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.95% и составила 2023.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.96% и составила 21571.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.65% и составила 24470.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.79% и составила 3039.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.39% и составила 34017.29 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.