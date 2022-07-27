Магнитуда землетрясения на Филиппинах составила 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 было зарегистрировано в среду на филиппинском острове Лусон. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют скорректированные данные Института вулканологии и сейсмологии республики. Ранее сообщалось о толчке магнитудой 7,3.

По уточненной информации, эпицентр стихии находился в 3 км к северо-востоку от муниципалитета Тайум (провинция Абра), население которого превышает 14,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 17 км. Толчки разной интенсивности ощущались в ряде районов провинции, а также в Маниле, в результате чего на непродолжительное время останавливалось движение поездов столичного метро.

Специалисты не исключают вероятность повторных землетрясений. До настоящего момента было зафиксировано еще два слабых толчка магнитудой 2,1 в соседнем муниципалитете Данглас. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Вместе с тем в социальных сетях публикуются фотографии покосившихся домов, расположенных в некоторых районах Абры.