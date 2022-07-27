Россия предоставила Армении диагностические тесты для определения оспы обезьян

Россия передала ряду стран СНГ диагностические тесты для определения оспы обезьян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Роспотребнадзор».

«Российские тесты переданы «Роспотребнадзором» Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану».

Ранее ведомство сообщило, что Центр «Вектор» в оперативном порядке изготовил тесты для выявления вируса этого заболевания.

«Сегодня тестирование на выявление оспы обезьян доступно по всей России. Кроме того, специалисты «Роспотребнадзора» организуют специальные семинары по лабораторным методам диагностики и для специалистов стран-партнеров», - говорится в сообщении.