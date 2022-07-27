В Нидерландах забили 105 тыс. кур из-за птичьего гриппа

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Птичий грипп выявлен на бройлерной ферме на севере Нидерландов в населенном пункте Миннертсга. Чтобы предотвратить распространение вируса, забиты все 105 тыс. кур,ак передает Арменпресс , об этом сообщило во вторник Министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов.

"Речь, скорее всего, идет о высокопатогенном варианте", - отметили в ведомстве.

В радиусе трех км находятся еще две бройлерные фермы. В течение следующих двух недель Управление безопасности продуктов и потребительских товаров Нидерландов будет внимательно следить за этими компаниями.

В радиусе 10 км находится 10 других птицефабрик. Им запрещено перевозить домашнюю птицу, яйца и птичьи отходы, чтобы предотвратить распространение вируса.

Данная вспышка птичьего гриппа началась в октябре прошлого года и является самой серьезной за последние 20 лет. За это время вирус был выявлен не менее чем на 50 птицефабриках, были уничтожены миллионы голов птиц.