Иран и Россия готовят соглашение о поставках деталей и обслуживании самолетов
Москва и Тегеран в скором времени подпишут меморандум о поставках иранских деталей и оборудования, а также обслуживании российских самолетов. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Миракбар Резави.
"Принято решение подписать меморандум с Россией с целью обеспечения возможности экспорта в РФ произведенных в Иране деталей и оборудования, а также осуществления ремонта и технического обслуживания российских самолетов сервисными центрами нашей страны", - цитирует его агентство IRNA.
Авиаиндустрия Ирана много лет находится под санкциями США, в результате чего мировые авиакомпании отказывают иранским самолетам в обслуживании. Иранские власти пытаются обходить ограничения за счет комплекса мер, включая импорт деталей из третьих стран и использование запчастей, снятых с самолетов, выведенных из эксплуатации.
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