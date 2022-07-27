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СМИ: американская военная база в сирийской провинции Хасеке подверглась обстрелу

СМИ: американская военная база в сирийской провинции Хасеке подверглась обстрелу

Американская военная база в провинции Хасеке, расположенной на северо-востоке Сирии, в среду подверглась ракетному обстрелу. Как передает Арменпресс, об этом сообщило информационное агентство SANA.

По его данным, военная база, по которой был нанесен удар, находится в районе города Эш-Шаддади на юге провинции.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, всего в сторону американского блокпоста было выпущено три ракеты: одна из них упала в 200 м от взлетно-посадочной полосы, а две другие - около казарм. Все снаряды прилетели со стороны граничащего с Ираком региона Тель-эш-Шаир, который контролируется курдскими формированиями "Силы демократической Сирии" (СДС). Комментариев со стороны СДС пока не поступало. 

 


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