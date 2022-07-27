10-дневная перепись населения в Армении по электронным анкетам: на какие вопросы будут отвечать граждане

Будет проведена третья в истории независимой Армении перепись населения, анкеты впервые будут в электронной версии. Она продлится 10 дней, будут собраны данные об образовании, состоянии здоровья, работе, условиях жизни граждан. Результаты переписи будут готовы через 1 год. «Арменпресс» о планируемой переписи, ее отличиях от предыдущих беседовал с начальником Оперативного управления переписи населения Статистического комитета Республики Армения, Варданом Геворгяном.

«Перепись будет проведена с 13 по 22 октября 2022 года включительно. Из-за пандемии перепись дважды откладывалась. Она должна была пройти в 2020 году, перенесли на 2021 год, после было принято решение провести ее в 2022 году», - сообщил Вардан Геворгян.

Согласно закону перепись проводится каждые 10 лет. До этой она проводилась в Армении в 2001 и 2011 годах.

В этом году для переписи впервые будет использован комбинированный метод. Основные важные сухие цифры будут получены из административного реестра: национальность, гражданство, возраст, пол, хотя эти вопросы позже также будут заданы респондентам.

«Мы воспользуемся административным реестром и проведем выборочное обследование в размере 25 %. Система автоматически сделает выбор», - сказал он.

Другими словами, счетчик посетит каждое 4-е домохозяйство в каждом населенном пункте, заполнит электронную анкету с помощью планшета. Впервые перепись будет проведена в электронном формате. Вопросы будут задаваться совершеннолетнему лицу, проживающему в данный момент по данному адресу.

В анкете будут личные вопросы: ФИО, дата рождения, месяц, год, пол, личные регистрационные данные и т.д. Также - страна гражданства, вторая страну гражданства, основные источники средств к существованию. Будут вопросы о членах домохозяйства, их месте нахождения, об образовании, состоянии здоровья, трудоустройстве, жилищных условиях, семейном положении, роде занятий и т.д.

По словам Вардана Геворгяна, в сравнении с предыдущими переписями вопросы особенно не изменились, некоторые вопросы добавлены. Например, о состоянии здоровья. Всего будет 39 основных вопросов и 5 вопросов об условиях жизни.

«Закон предусматривает, что на все вопросы должны быть даны ответы. Но есть определенные вопросы, на которые люди могут отказаться отвечать, это вопросы о национальности, языке, религии. Персональные данные конфиденциальны, мы их не разглашаем. Это определяется законом. Мы публикуем только сводные данные. То есть у людей не может быть никаких сомнений при ответе. От их правильных ответов зависят наши результаты», - заверил Геворгян.

Результаты предыдущих переписей, проведенных в Армении, их данные вносились в систему, для чего нанимались специальные машинистки, теперь анкеты будут электронные, все будет в электронном формате, то есть заполненная анкета автоматически будет отправлена на сервер.

«После завершения должна быть проведена большая работа. Сводные итоги могут быть готовы в первом квартале следующего года, а общая публикация будет в четвертом квартале следующего года», - сказал глава ведомства.

Таким образом, будут опубликованы данные о постоянном населении, существующем населении, временном отсутствии, половой принадлежности, возрасте, образовании, социальном состоянии, состоянии здоровья и т. д. Ничего личного публиковаться не будет.

Вардан Геворкян подчеркнул, что для получения точных данных граждане должны давать правильные и четкие ответы. Он призвал жителей отвечать на вопросы, а счетчиков обойти все дома.

В работе будет задействовано около 2 200 счетчиков, для 5-6 счетчиков - 1 инструктор-контролер и 27 координаторов. Подготовительные работы почти завершены, программа готова, проходят тесты сервера.

Анна Григорян