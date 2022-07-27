CNN: в США стараются объяснить Пелоси связанные с ее возможным визитом на Тайвань риски

Представители американской администрации стараются донести до спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси соображения о том, что ее возможный визит на Тайвань повлечет за собой риски. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным канала, официальные лица США проводят встречи с Пелоси и ее командой, в ходе которых пытаются объяснить спикеру всю ситуацию вокруг потенциального визита. Так, представители Пентагона на минувшей неделе, указывает канал, проинформировали спикера о Тайване и "усилении напряженности в регионе". Во встрече также приняли участие чиновники Белого дома.

Администрация президента США Джо Байдена не планировала и не намерена в дальнейшем запрещать Пелоси совершать визит на остров. Напротив, чиновники надеются негласно убедить спикера, что поездка сопряжена с риском, а отговаривать ее они не намерены.

Во вторник официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй предупредил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет жесткие ответные меры, если спикер Палаты представителей Конгресса США осмелится посетить Тайвань. На прошлой неделе в западной печати появились сообщения о том, что Пелоси намерена поехать на остров в августе. Отмечалось, что она планировала побывать в Тайбэе еще в апреле, но отложила поездку из-за коронавируса. Этот визит был бы первым за последние 25 лет посещением острова спикером Палаты представителей Конгресса.