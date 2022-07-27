Вице-спикер Парламента Армении и посол Франции обсудили вопросы региональной безопасности

27 июля вице-спикер Национального собрания РА Рубен Рубинян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальное собрание РА.

Вице-спикер НС представил послу состояние процесса урегулирования армяно-турецких отношений на данный момент, коснулся достигнутых договоренностей.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.