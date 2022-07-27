У наследников Манвела Григоряна будет конфисковано более 3 млдр драмов

В суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана 28 июня подан 12-й иск о конфискации имущества незаконного происхождения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры Армении, согласно материалам дела, Управление по конфискации незаконно нажитого имущества генеральной прокуратуры Армении представило в суд ходатайство о конфискации в пользу Республики Армения у наследников Манвела Григоряна и аффилированных с ним лиц:

- 28 объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Республики Армения, 16 транспортных средств, а в случае невозможности - их среднерыночную стоимость, на общую сумму более 2 млрд 552 млн драмов,

- доли участия в 6 юридических лицах,

- право требования кредитов на общую сумму 668 млн 160 тыс 803 драмов, предоставленных юридическим лицам,

- 19 млн 236 тыс 606 драмов в качестве остатка незаконных средств,

- 18 млн 656 тыс 316 драмов в качестве остатка депозитов,

- 17 млн 027 тыс 871 драмов, которые не обоснованы законными доходами лица, имеют незаконное происхождение и не могут быть конфискованы.