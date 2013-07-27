Предстоящие на 28 июля мероприятия
17:50, Июль 27, 2022
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10:00, 22.07.2022
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"Новая книга" - 24/22: Овсепян, Кристи, Спивакова
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- 27.07-20:29 В мире выявили более 18 тыс. случаев заражения оспой обезьян
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- 27.07-19:07 Страны G7 намерены установить потолок цен на российскую нефть к 5 декабря
- 27.07-18:38 300 бенефициаров соцпособий получат гранты на создание бизнеса в размере до 1,6 млн драмов
- 27.07-17:50 Предстоящие на 28 июля мероприятия
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- 27.07-17:40 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-07-22
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- 27.07-17:09 Глава МИД Армении в Праге возложил венок к хачкару, посвященному армяно-чешской дружбе
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- 27.07-17:02 У наследников Манвела Григоряна будет конфисковано более 3 млдр драмов
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- 27.07-16:18 Известно, что будут обсуждать Эрдоган и Путин в Сочи
- 27.07-16:06 Президент Армении на встрече с председателем Генеральной Ассамблеи ООН поднял вопрос возвращения армянских пленных
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- 27.07-15:33 Вице-спикер Парламента Армении и посол Франции обсудили вопросы региональной безопасности
- 27.07-15:18 CNN: в США стараются объяснить Пелоси связанные с ее возможным визитом на Тайвань риски
- 27.07-14:24 10-дневная перепись населения в Армении по электронным анкетам: на какие вопросы будут отвечать граждане
- 27.07-14:20 Летняя школа реставрации археологических находок для молодых специалистов
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