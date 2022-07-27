В мире выявили более 18 тыс. случаев заражения оспой обезьян

Более 18 тыс. случаев заражения оспой обезьян выявлено в мире к настоящему времени. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"К настоящему моменту выявлено более 18 тыс. случаев в 78 странах, - сказал он. - Более 70% случаев зарегистрировано в Европе, 25% - в Американском регионе". "На данный момент также зарегистрировано пять смертей", - добавил он. Эту вспышку, как подчеркнул глава ВОЗ, можно остановить, если серьезно относиться к риску заражения, информировать население и принимать меры для защиты наиболее уязвимых групп.

"ВОЗ рекомендует проводить целевую вакцинацию лиц, контактировавшим с больными оспой обезьян, а также лиц с высоким риском заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих несколько половых партнеров, - заметил глава организации. - В настоящее время мы не рекомендуем массовую вакцинацию против оспы обезьян".

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.

В апреле вирус оспы обезьян начал получать распространение в неэндемичных для этого заболевания регионах преимущественно среди мужчин, которые имели половые контакты с представителями своего пола. Генеральный директор ВОЗ 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.