Байден выздоровел от COVID-19

Президент США Джо Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Белый дом распространил заявление лечащего врача президента.

"Вчера вечером и сегодня утром он (президент Байден) получил негативный результат антигенного теста на вирус SARS–Cov–2", – говорится в заявлении врача Байдена Кевина О'Коннора. По решению врача с учетом отрицательного теста на вирус, президент "прекращает меры строгой изоляции", однако продолжит носить маску в присутствии других людей для их защиты.

О'Коннор сообщил, что Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid и симптомы заболевания "практически полностью прошли". С учетом потенциальной вероятности нового заражения, сообщил врач, тестирование президента на коронавирус будет проводиться чаще.