В Армении в течение прошедшей недели подтверждено 1434 случая заболевания Covid- 19
12:29, 1 Август 2022
В Армении с 25 по 31 июля проведено 6 487 тестирований, подтверждено 1 434 случая заболевания COVID-19.
Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении, отмечает, что за указанный период зарегистрировано 2 летальных случая.
Количество выздоровевших за эти 7 дней составляет - 908. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 1 666 пациентов.
Всего в Армении проведено 3 млн 161 172 тестирования, подтверждено 465 799 случаев заболевания Covid-19.Количество выздоровевших составляет 414 809 человек, летальных исходов - 8 635.
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