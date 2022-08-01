Представленность армянских товаров и услуг в США будет расширена: состоится Армяно- американский бизнес-фестиваль

Расширяется присутствие армянских бизнесменов в США. Совет по содействию международным деловым отношениям совместно со своими партнерами проводит различные фестивали, выставки, встречи в формате B2B, которые дают возможность представить армянские товары, услуги и приобрести новых партнеров. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», председатель Совета по содействию международным деловым отношениям Мариам Манукян заявила, что результаты не заставят себя долго ждать. Еще в мае в Бербанке (Калифорния) прошел Армяно-американский бизнес-фестиваль, и уже есть подписанные контракты.

«В мае у нас была 10-дневная программа. В проведенном фестивале и во встречах B2B приняли участие 38 компаний из Армении. Армянские товары и услуги были представлены местному сообществу, крупным компаниям и компаниям-поставщикам. Сегодня, подводя итоги, мы можем сказать, что 10 компаний уже подписали контракты», - сказала Мариам Манукян.

Контракты подписали компании, производящие сладости, вина, консервы и галантерейные изделия. В рамках подписанных контрактов первая партия товаров отправится в США в сентябре. Уже создана электронная площадка «Armenian Trade show», которая будет запущена с сентября. Там будут представлены армянские товары и услуги. Эта платформа, ориентированная на рынок США, предназначена как для розничной, так и для оптовой торговли. Армянские компании заключают договоры с «Liva Elite Business Group», которая оказывает им всестороннюю поддержку.

Учитывая все это, была поставлена задача - сделать проект непрерывным, ведь армянские компании хотят быть представленными в США и приобрести новые связи. Генеральный секретарь Совета по содействию международным деловым отношениям Геворг Агабалян отметил, что в декабре этого года в Глендейле пройдет еще один Армяно-американский бизнес-фестиваль, регистрация бизнесменов уже началась. По словам Геворга Агабаляна, на этот раз масштабы будут шире. Запланировано 60 стендов, на которых будет представлено более 30 компаний из Армении, остальную часть займут армянские организации, работающие в США. На этот раз компании Армении представят большее количество продукции.

«Сейчас активно проходят подготовительные работы. Есть большое количество заявок на участие. Программа обещает быть насыщенной, выставка-фестиваль будет сопровождаться и культурной программой. Затем ожидаются встречи с местными бизнесменами и представителями крупных торговых сетей», - сказал Геворг Агабалян.

В фестивале могут участвовать любые армянские компании, представляющие все сферы, но есть и предусловия. Прежде всего, компания должна иметь не менее 3-х лет трудовой деятельности в Армении, быть востребованной, а также иметь возможности развития и расширения, чтобы экспорт не прекратился бы и после подписания контракта. Допускаются к участию и небольшие компании.