Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август 2022

Температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов

Температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов

На территории республики со 2 по 4 августа ночью, после полудня в некоторых районах, 5-6 ночью, после полудня в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что в вечерние часы и во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек. Температура воздуха 5-6 августа понизится на 6-8 градусов.

2-4 августа в Ереване осадков не будет. 5-6 августа вечером и ночью ожидаются кратковременные дожди с грозами. В вечерние часы и во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

В долинах и предгорьях республики сохраниться повышенная пожароопасность.
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