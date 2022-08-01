Специалисты Центра гуманитарного разминирования и экспертизы в общине Давид Бек Сюникской области обнаружили снаряды

Специалисты ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы» с 18 июля в населенном пункте Давид Бек Сюникской области проводят работы по очистке территорий, загрязненных в результате боевых действий.

Как сообщили «Арменпресс» в центре, в июле в общине Давид Бек специалисты очистили 22 000 кв/м территорий. В результате работ были обнаружены 1 снаряд диаметром 85 мм, 3 снаряда диаметром 100 мм и головка бронебойного снаряда.

Работы по очистке территорий в общине Давид Бек Сюникской области продолжаются.