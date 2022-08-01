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МИД Ирана: стороны могут скоро договориться о новом раунде переговоров по ядерной сделке

МИД Ирана: стороны могут скоро договориться о новом раунде переговоров по ядерной сделке

Участники переговорного процесса по ядерной сделке могут в скором времени договориться о проведении нового раунда переговоров. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Канани Чафи. 

"Вероятно, в ближайшем будущем мы сможем договориться о временных рамках по переговорам и станем свидетелями нового переговорного раунда", - сказал он. Дипломат добавил, что "решение зависит от воли противоположной стороны, в частности США".

В июне в Катаре прошли непрямые переговоры между США и Ираном по восстановлению ядерной сделки. После этого координатор переговоров по иранской ядерной сделке, политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора заявил, что сторонам в Дохе не удалось достигнуть того прогресса, на который они надеялись. В то же время министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян положительно оценил новый раунд переговоров. 

 


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