Nikkei: США направляют авианосцы и самолеты к Тайваню в связи с возможным визитом Пелоси

США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила японская газета Nikkei.

По ее данным, военные США рассчитывают тем самым создать "буферную зону" для возможного прилета спикера Палаты представителей.

Ранее агентство Kyodo сообщило со ссылкой на материалы тайваньских СМИ, что Пелоси может прибыть на Тайвань вечером 2 августа. Кроме того, 3 августа Пелоси может встретиться с главой тайбэйской администрации Цай Инвэнь, указало агентство.

Спикер Палаты представителей, по данным газет Financial Times и Politico, планировала нанести визит на остров еще в апреле, однако, получив положительный результат теста на коронавирус, отложила поездку. В июле появилась информация, что Пелоси сможет посетить Тайвань в рамках августовского азиатского турне.

Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского госслужащего такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон о том, что если визит на остров состоится, то он не останется без последствий и Китай примет жесткие меры.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.