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Байден заявил, что США разработали план по полному возврату к ядерной сделке с Ираном

Байден заявил, что США разработали план по полному возврату к ядерной сделке с Ираном

США совместно с союзниками подготовили план по полному возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном в понедельник на сайте Белого дома.

"В координации с нашими союзниками и региональными партнерами мы разработали предложение по полному взаимному возврату к осуществлению СВПД, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие", - отметил президент.


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