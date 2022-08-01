Президент Арцаха провел совещание с участием представителей силовых структур

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 1 августа провел совещание с участием представителей силовых структур.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, министр обороны Камо Варданян выступил с докладом об оперативно-тактической обстановке на передовой линии.

После обсуждений президент Арутюнян дал собравшимся ряд неотложных поручений.

Во встрече приняли участие руководитель аппарата президента Республики Арцах Карен Шахраманян и секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян.