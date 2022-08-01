Руководитель аппарата премьер-министра Армении провел встречу с главой МИД Грузии 

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян в Тбилиси провел встречу с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники отметили важность последовательного развития и расширения отношений между двумя соседними и дружественными государствами, подчеркнули важное значение взаимных визитов на высоком уровне.

Были затронуты происходящие в регионе Южного Кавказа процессы, а также представляющие взаимный интерес другие вопросы.