Глава МИД Армении и замгоссекретаря США обсудили урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном

1 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями относительно существующей в регионе среды безопасности.

Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также нагорно-карабахского конфликта.

Коснувшись решения гуманитарных проблем, сложившихся в результате 44-дневной войны, стороны подчеркнули необходимость немедленного освобождения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.