Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август 2022

Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19

Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19

Президент США Джо Байден в понедельник вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил его врач Кевин О'Коннор.

Байден, к которому болезнь вернулась через несколько дней после выздоровления, остается на самоизоляции в Белом доме, откуда полноценно исполняет свои служебные обязанности.

"Президент, начиная неделю, продолжает чувствовать себя хорошо. Сегодня утром вполне ожидаемо результат его антиген-теста на SARS-CoV-2 остался позитивным", - говорится в сообщении доктора.

Коронавирус был первоначально диагностирован у Байдена на позапрошлой неделе. Болезнь, согласно сообщениям Белого дома, протекала в мягкой форме и лечилась специальным препаратом Paxlovid в сочетании с умеренными дозами аспирина для разжижения крови.

В середине прошлой недели тесты стали показывать отрицательный результат, позволив президенту выйти из изоляции. Однако в субботу О'Коннор объявил о "восстановившемся" положительном статусе с бессимптомным течением болезни.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]