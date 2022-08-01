Обсуждены возможности армяно-иранского сотрудничества в горнодобывающей сфере

Заместитель министра экономики Армении Нарек Терян в Тегеране принял участие в заседании Армяно-иранской совместной рабочей группы по вопросам торговли, промышленности и горной промышленности. Сопредседателем рабочей группы с иранской стороны является заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Али Реза Пейман Пак.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики Армении, были обсуждены возможности двустороннего сотрудничества в горнодобывающей области, создания совместного промышленного городка в Армении, установления новых деловых связей между армянскими и иранскими компаниями.

В рамках визита Нарек Терян встретился с руководителем аппарата заместителя президента Республики Иран по вопросам науки и технологий Мехди Махди Гале Ноем. Были обсуждены перспективы армяно-иранского сотрудничества научно-технологической отрасли и в сфере создания технопарков.