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Обсуждены возможности армяно-иранского сотрудничества в горнодобывающей сфере

Обсуждены возможности армяно-иранского сотрудничества в горнодобывающей сфере

Заместитель министра экономики Армении Нарек Терян в Тегеране принял участие в заседании Армяно-иранской совместной рабочей группы по вопросам торговли, промышленности и горной промышленности. Сопредседателем рабочей группы с иранской стороны является заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Али Реза Пейман Пак.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики Армении,  были обсуждены возможности двустороннего сотрудничества в горнодобывающей области, создания совместного промышленного городка в Армении, установления новых деловых связей между армянскими и иранскими компаниями.

В рамках визита Нарек Терян встретился с руководителем аппарата заместителя президента Республики Иран по вопросам науки и технологий Мехди Махди Гале Ноем. Были обсуждены перспективы армяно-иранского сотрудничества научно-технологической отрасли и в сфере создания технопарков.


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