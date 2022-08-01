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Ситуация находится под контролем Вооруженных сил Арцаха: глава МИД Республики Арцах

Ситуация находится под контролем Вооруженных сил Арцаха: глава МИД Республики Арцах

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, коснувшись ситуации в приграничной зоне Арцаха, отметил, что не нужно впадать в панику.

«Относительно ситуации в Арцахе, скажу, что не нужно волноваться и паниковать, ситуация находится под контролем наших вооруженных сил. Прошу следить только за официальными новостями и не поддаваться на провокации», - как сообщает Арменпресс, написал Давид Бабаян на своей странице в Facebook.

Ранее минобороны Арцаха сообщало, что на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны Республики Арцах 1 августа, начиная с 09:00, азербайджанские подразделения обратились к провокации, предприняв попытки перейти линию соприкосновения: попытки были пресечены силами Армии обороны. 


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