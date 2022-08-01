В Ираке протесты охватили уже семь провинций

В Ираке акции протеста сторонников политика Муктады ас-Садра охватили уже семь провинций, в том числе Багдад. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал al-Sumaria.

В субботу в столице Ирака возобновились протесты сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра, демонстранты второй раз за неделю ворвались в здание парламента. Сейчас они все еще находятся там, и, по их словам, планируют дальше проводить забастовку. При этом "Координационная платформа", противостоящая ас-Садру, призвала последователей организовать протестную акцию у границ "Зеленой зоны" с планом перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы не допустить бегства членов правительства.

По информации СМИ, митинги начались в провинциях Мейсан, Дивания, Бабиль, Басра, Дияла и Ди-Кар. В Багдаде манифестанты перекрыли несколько мостов, ведущих к "Зеленой зоне", а между протестующими сторонниками "Координационной платформы" и силовиками возникли небольшие стычки.

Ранее один из лидеров "Координационной платформы" Амер аль-Фаиз сообщил, что блок не планирует отзывать своего кандидата на пост премьер-министра после прошедших в Багдаде протестов.

Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента республики и сформировать правительство. Согласно местному законодательству, парламент избирает главу государства большинством в две трети голосов.