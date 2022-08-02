Туристические места Армении могут быть отражены на виртуальной платформе: корейская компания готова к сотрудничеству

В Южной Корее, добившейся серьезных достижений в области информационных технологий и телекоммуникаций, существует немало приложений, предлагающих людям различные услуги, которые облегчают их жизнь и отвечают их интересам. Приложение ZEPETO от Naver Z, одной из крупнейших компаний страны, считается одним из основных брендов в Южной Корее. Приложение позволяет людям создавать свой собственный аватар в виртуальном домене, то есть в альтернативной реальности, и делать для себя разные открытия. Бывать в местах, где они не смогли бы побывать в реальной жизни, например, в Париже, узнавать туристические места других стран, общаться с другими людьми, водить машину, жениться, посещать вечеринки, удовлетворять различные интересы. У приложения 300 миллионов пользователей в разных странах мира. Компания выражает готовность сотрудничать и с Арменией, в частности, там могут найти место туристические места Армении и пользователи разных стран мира смогут их увидеть в виртуальном домене и, почему бы и нет, изъявить желание посетить Армению.

В рамках медиа-тура, организованного Корейской службой культуры и информации, «Арменпресс» встретился и провел беседу с менеджером по продвижению бизнеса Naver Z Айрис Сон. Айрис Сон подчеркнула, что их самой популярной программой является приложение ZEPETO, которое с большой скоростью набирает обороты во многих странах мира, привлекая новых пользователей с разными интересами. Компания получает инвестиции как от правительства Южной Кореи, так и от различных частных организаций.

«ZEPETO это платформа где люди могут встречаться в виртуальной реальности. Там они могут создавать свои аватары, подходящую для себя среду. Это, так сказать, новый мир в виртуальной реальности. Основными пользователями платформы являются люди в возрасте 13-22 лет. Большинство пользователей - женщины. Это необычное явление для индустрии игр и информационных и коммуникационных технологий. 90 процентов пользователей из других стран. Это очень удивительно. Мы называем их глобальными пользователями. Обычно они из азиатских стран, из Индонезии, Таиланда, есть пользователи и из Франции, Бразилии и т. д.», - пояснила Айрис Сон.

Она добавила, что корейские пользователи платформы, в отличие от зарубежных пользователей, относятся к разным возрастным группам. Сон объясняет это тем, что Naver Z - крупная глобальная компания, поэтому корейцы доверяют услугам, предлагаемым компанией.

В ходе беседы мы выяснили, что на платформе ZEPETO есть пользователи и из Армении, но их очень мало. Для использования сервисов платформы ZEPETO достаточно смартфона, интернета и приложения. Приложение можно загрузить бесплатно.

Компания сотрудничает и с корейскими государственными учреждениями. Айрис Сон сообщила, что они сотрудничали с туристическим агентством Республики Корея. «До начала сотрудничества провели опрос, чтобы понять, какое направление в Корее является самым популярным для иностранных туристов. И в результате выяснилось, что самое популярно место - парк Ханган на берегу реки Ханган, протекающей по столице страны, Сеулу. На основе этого результата, ZEPETO создал этот сад в альтернативной реальности. Поэтому я надеюсь, что мы сможем сотрудничать и с Арменией. Наверняка у вас есть красивые места, и нам очень бы хотелось, чтобы такие красивые места были бы на нашей платформе. В этом случае мы сможем наслаждаться красотой живописных мест Армении, сидя дома, на диване. Много людей из-за пандемии ощущали одиночество, а человеческое общение в метавселенной имеет бесконечный потенциал, поэтому люди могут чувствовать и делать то, что невозможно сделать в реальной жизни», - сказала Сон.

Менеджер по продвижению бизнеса компании Naver Z рассказала, что их компания сотрудничает с такими компаниями, как Nike, Gucci, Samsung. По ее словам, эти компании сотрудничают с ними, чтобы продвигать свой бренд в долгосрочной перспективе. «Они хотят понять, как представители поколения Z, пользователи платформы ZEPETO, проявляют себя в альтернативной реальности, что им нравится, что им нравится, чем они занимаются в свободное время. Именно поэтому они и сотрудничают с нашей компанией», - пояснила Айрис Сон.

Компания планирует расширять возможности платформы, создавать в виртуальном пространстве новые альтернативные миры. Сон подчеркнула, что таких платформ на рынке уже много, поэтому они хотят объединить все эти платформы, чтобы дать возможность большему количеству людей встречаться в альтернативной реальности.

Завершая беседу, Айрис Сон сообщила, что они недавно отметили Новый год на платформе ZEPETO и сделали обратный отсчет в приложении в разных городах мира.