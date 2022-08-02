В результате провокации со стороны Азербайджана ранение получил военнослужащий Армии обороны Арцаха

В результате провокаций, предпринятых подразделениями Азербайджана, ранение получил военнослужащий АО Альберт Владикович Бахшиян. Состояние раненого военнослужащего оценивается как удовлетворительное. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Арцаха.

Ранее Армия обороны Арцаха сообщила, что на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны Республики Арцах 1 августа, начиная с 09:00, азербайджанские подразделения прибегли к провокациям, предприняв попытки перейти линию соприкосновения. Провокации были пресечены силами подразделений Армии обороны Арцаха.