Известны соперники шахматных сборных Армении в 5-м туре Всемирной олимпиады
09:51, 2 Август 2022
Женская и мужская сборные Армении по шахматам продолжают выступления на Всемирной олимпиаде.
Как передает «Арменпресс», в 5-м туре олимпиады мужская сборная Армении по шахматам сразится со сборной Англии. Сборная Армении под руководством Армана Пашикяна одержала 4 победы, получив преимущество над сборными Мадагаскара, Андорры, Египта и Австрии.
Сейчас команда в турнирной таблице занимает 5-е место.
В этом туре олимпиады женская сборная сразится с Индонезией. В предыдущих 4-х турах сборная одержала три победы: над сборными Ботсваны, Норвегии и Ирландии и уступила Эстонии.Всемирная шахматная олимпиада в этом году проходит в индийском городе Ченнай, с 29 июля по 10 августа.
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