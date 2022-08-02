Самолет делегации Конгресса США во главе с Пелоси совершил посадку в Куала-Лумпуре

Самолет делегации Конгресса США, возглавляемой спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, во вторник приземлился в аэропорту Куала-Лумпура. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По его сведениям, самолет вылетел из Сингапура, где Пелоси накануне встретилась с заместителем премьер-министра, министром финансов страны Лоуренсом Воном.

Делегация во главе с Пелоси 31 июля вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Поездка на Тайвань не упоминается в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пелоси. Однако, по сведениям некоторых СМИ, она планирует посетить остров. Газета Liberty Times сообщила, что прибытие Пелоси на Тайвань ожидается 2 августа в 22:20 по местному временив (17:20 мск).

Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что если визит на остров состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.