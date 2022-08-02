Инфляция в Южной Корее в июле достигла максимума за 24 года
Потребительские цены в Южной Корее в июле выросли на 6,3% относительно того же месяца прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные статуправления страны.
Это максимальные темпы повышения инфляции в стране почти за 24 года - с ноября 1998 года. В июне цены увеличились на 6%.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали усиление инфляции до 6,3% в прошлом месяце. Респонденты The Wall Street Journal предполагали увеличение на 6,4%.
Рост цен обусловлен подорожанием энергоресурсов и продуктов питания, а также услуг.
Темпы повышения потребительских цен превышают 2% - целевой уровень Банка Кореи - на протяжении 16 месяцев подряд.
Подъем цен в июле относительно предыдущего месяца составил 0,5% после повышения на 0,6% в июне.
Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли в прошлом месяце на 3,9% в годовом выражении и на 0,4% за месяц.
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