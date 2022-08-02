По состоянию на 12:25 2 августа, из-за сбоя в системе электроснабжения Пушкинский тоннель был обесточен.

Как передает « Арменпресс », об этом сообщили из Дорожного департамента, призвав водителей при движении по данной местности быть бдительными, соблюдать правила безопасности движения.