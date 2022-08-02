Премьер Израиля созвал совещание для оценки ситуации в области безопасности

Премьер-министр Израиля Яир Лапид созывает во вторник совещание с участием руководства силового блока и спецслужб для оценки ситуации в области безопасности, сообщила канцелярия премьера. Ранее во вторник израильские силовики задержали одного из лидеров палестинской террористической группировки "Исламский джихад" на Западном берегу․ Как передает Арменпресс, об этом отмечает радиостанция Kan.

"Сегодня утром (вторник, 2 августа 2022 года) премьер-министр Яир Лапид проведет совещание по оценке ситуации в области безопасности с участием заместителя премьер-министра Нафтали Беннета, министра обороны Бени Ганца, главы Совета по национальной безопасности Эяля Хулаты, главы Генштаба Армии обороны Израиля Авива Кохави, директора Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронена Бара, военного секретаря и секретаря кабинета министров", - говорится в заявлении канцелярии.