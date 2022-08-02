Китай не готов принять участие в обсуждении нового договора СНВ

На данном этапе несправедливо требовать от Китая примкнуть к обсуждению нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с участием США и России, так как ядерный арсенал Китая на порядок меньше, чем у США․ Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Ядерный арсенал Китая не тех масштабов, что у США. Несправедливо и нерационально просить Китай присоединиться к многостороннему разоруженческому процессу на настоящем этапе", - сказала дипломат.

Хуа Чуньин подчеркнула, что несмотря на это, Китай активно поддерживает международную систему ядерного нераспространения. Она также добавила, что Китай готов продолжать поддерживать тесные контакты со всеми сторонами по вопросам сокращения вооружений.