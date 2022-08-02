СМИ: десятки людей вышли на улицы на Тайване в знак протеста против визита Пелоси

Несколько десятков человек вышли накануне на улицы на Тайване, протестуя против вероятного визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета "Синьминь ваньбао".

Как пишет издание, акции протеста состоялись в понедельник преимущественно около здания Ассоциации США на Тайване. В ней приняли участие представители различных общественных организаций и объединений.

Как видно на ролике, размещенном на сайте тайваньской газеты "Чжунго шибао", протестующие держали в руках плакаты с оскорбительными надписями. Они также выкрикивали: "Уезжай" и "Вам здесь не место".

Как следует из видео, на месте присутствовало большое количество представителей полиции, однако обстановка в целом была спокойная.

По данным тайваньских СМИ, делегация во главе с Пелоси планирует приземлиться в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что если визит на остров состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.