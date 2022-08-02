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ООН не должна быть соучастницей отрицания Турцией истории: Фрэнк Паллоне

ООН не должна быть соучастницей отрицания Турцией истории: Фрэнк Паллоне

Конгрессмен США Фрэнк Паллоне удаление поста о посещении Мемориала памяти жертв Геноцида армян председателем Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом назвал ошибкой. Как передает «Арменпресс», об этом он написал в своем микроблоге  в Twitter.

«33 страны, в том числе и США, официально признали Геноцид армян. ООН не должна быть замешана в отрицании Турцией истории. Абдулла Шахид был неправ, удалив свой твит, поддавшись давлению Турции», - написал Фрэнк Паллоне.

27 июля делегация во главе с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом в сопровождении заместителя министра иностранных дел РА Ваге Геворкяна, постоянного представителя РА при ООН Мгера Маргаряна и и.о. постоянного координатора ООН в Армении Лилы Петерс Яхьи посетила Мемориал памяти жертв Геноцида армян. О посещении мемориала Абдулла Шахид написал в своем микроблоге  в Twitter, а затем удалил этот пост.
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