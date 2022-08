ООН не должна быть соучастницей отрицания Турцией истории: Фрэнк Паллоне

Конгрессмен США Фрэнк Паллоне удаление поста о посещении Мемориала памяти жертв Геноцида армян председателем Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом назвал ошибкой. Как передает «Арменпресс», об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«33 страны, в том числе и США, официально признали Геноцид армян. ООН не должна быть замешана в отрицании Турцией истории. Абдулла Шахид был неправ, удалив свой твит, поддавшись давлению Турции», - написал Фрэнк Паллоне.

33 countries, including the United States, have formally recognized the Armenian genocide. The @UN should not be complicit in Turkey's rejection of history.@UN_PGA Abdulla Shahid was wrong for deleting his tweet and capitulating to pressure from Turkey.https://t.co/v5wJskaZmX