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Армянские арбитры будут обслуживать матч квалификации Лиги конференций УЕФА

Армянские арбитры будут обслуживать матч квалификации Лиги конференций УЕФА

В датском городе Виборг 3 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Виборг» (Дания) - Б36 (Фарерские острова). 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, обслуживать игру будут армянские арбитры во главе с Генриком Налбандяном. Ему будут помогать Месроп Казарян и Саргис Оганесян. Роль резервного арбитра возложена на Завена Оганесяна.


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